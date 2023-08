Rüsselkäfer: Neuer Schädling bereitet Schweizer Bauern Sorgen

Erstmals wurde der Rüsselkäfer Lixus juncii in mehreren Regionen der Schweiz beobachtet.

2019 wurde der Rüsselkäfer Lixus juncii zum ersten Mal in der Genfersee-Region entdeckt. Nun wurde der Schädling erstmals weitverbreitet im Land entdeckt. Wie es in einer Medienmitteilung der Schweizer Zucker AG heisst, sind das Gebiet um den Jurasüdfuss sowie die Region «La Côte» zwischen Genf und Lausanne am stärksten betroffen. Der Befall erstrecke sich aber über ein Gebiet von Solothurn bis Genf.