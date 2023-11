Lange Fingernägel: So funktionieren Abwischen und Selbstbefriedigung

Der Besuch im Nagelstudio kann gut und gerne mal wie Balsam für die Seele wirken: Der Nailartist wird zum Therapeuten, das Design erfreut das Auge, die neuen, langen Nägel hinterher stärken das Selbstbewusstsein. Was sie dafür nicht gerade einfacher machen: Eine Dose öffnen. Münzen vom Boden aufheben. Selbstbefriedigung oder Sex im Allgemeinen. Ganz schön viel Verzicht für die kleinen Hornplatten an den Fingern – doch keine Angst, es gibt Lösungen für alles.

Dosen öffnen

Keine Option, weil in deiner Dose beispielsweise Tomaten stecken? Mit einem Buttermesser gelangst du unter die Lasche und kannst sie damit hochheben.

Münzen aufheben

Kleingeld am Boden oder auf dem Tresen? Jetzt bloss nicht in Schweiss ausbrechen. Mit etwas Übung funktioniert es gut, die Münze am Rand nach unten zu drücken und auf der anderen Seite mit einem Nagel nach oben zu heben.