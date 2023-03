Swatch lanciert MoonSwatch: In Zürich sind Schlangen programmiert

Nun hat Swatch ein neues Modell angeteasert: Die «Mission to Moonshine Gold» soll morgen in die Läden kommen.

Der Hype um die «MoonSwatch»-Uhren von Swatch und Omega war extrem gross: Zehntausende standen in Zürich, Bern, Biel und anderen Städten stundenlang vor den Swatch-Läden an, um eine der begehrten Uhren im Omega-Kleid ergattern zu können. Während eine Omega Speedmaster erst ab mehreren Tausend Franken zu haben ist, kostet die MoonSwatch 250 Franken. Aus der Lancierung der elf Uhrenmodelle wurde ein Kassenschlager: Die Uhr war sofort ausverkauft. Bis jetzt sind gewisse Modelle nur schwer oder praktisch nicht erhältlich.

Swatch bezeichnete die Lancierung der Uhr selbst als «phänomenalen Erfolg». Die Nachfrage nach der Uhr sei «explodiert». An diesen Erfolg will das Bieler Unternehmen nun anknüpfen: Am Dienstag lanciert Swatch eine Gold-MoonSwatch, wie ein Teaser vermuten lässt. Die «Moonshine Gold» soll am Dienstagabend erstmals in Zürich, Tokio, Milan und London gezeigt und verkauft werden.