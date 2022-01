Ab auf die Piste : Lange Schlangen – trotz Omikron Rekordansturm auf Skigebiete

Lange Schlangen bilden sich heute Samstag vor den Bergbahnen. Das sonnige Wetter lockt Wintersportlerinnen und Wintersportler auf die Piste.

Das schöne Wetter lockt Wintersportlerinnen und Wintersportler scharenweise auf die Skipisten. Bereits um neun Uhr morgens stehen am heutigen Samstag Ski- und Snowboardfahrerinnen und -fahrer in Adelboden BE Schlange, um mit der Gondel zu fahren. «Als wir die vielen Leute sahen, sind wir gleich wieder umgekehrt», sagt News-Scout Priska (25) aus Frutigen BE. «So etwas habe ich hier noch nie erlebt», sagt die Kaufmännische Angestellte. «Bereits auf der Hinfahrt mussten wir Geduld üben, weil es auf der Strasse nur langsam vorwärts ging», so Priska. «Ich war schon einmal hier an einem Samstag bei schönem Wetter, da mussten wir 30 Minuten anstehen und heute hat es etwa drei Mal so viele Leute.»