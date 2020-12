So wenige Kunden wie nie werden sich in der diesjährigen Adventszeit gleichzeitig in den Läden tummeln. Ab dem 9. Dezember müssen die grösseren Läden schweizweit die Anzahl Kunden pro Quadratmeter beschränken. Neu gelten pro Kunde zehn Quadratmeter statt vier Quadratmeter. In kleinen Läden mit bis zu 30 Quadratmeter Ladenfläche sind es fünf Quadratmeter pro Kunde.