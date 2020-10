In Feldmeilen wurde am vergangenen Donnerstag die Katze Luu zurückgelassen. Gegen 18 Uhr konnte beobachtet werden, wie ein schwarzes Fahrzeug in der Nähe des Oberschirmensees am Strassenrand anhält, wie die Kantonspolizei Zürich auf Facebook schreibt. Aus diesem Auto wurde laut der Mitteilung ein rot-weiss getigertes Büsi auf dem Trottoir ausgesetzt.