Bereits am frühen Sonntagmorgen hatte es am Flughafen Zürich viele Passagiere am Check-in – trotz Corona. «Ich kam um 7.30 Uhr an und es war sehr voll», berichtet ein Leser. Er habe etwa eine Stunde anstehen müssen. Die Schlange sei später noch länger geworden, zudem seien nur wenige Schalter offen gewesen. «Ich war überrascht, dass es so viele Leute hat.» Seinen Flug nach Frankfurt habe er aber noch rechtzeitig erwischt. Ein weiterer Leser berichtet am Samstag von einer langen Wartezeit für den Corona-Test am Flughafen.