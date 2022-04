70’000 Reisende täglich am Osterwochenende : Lange Wartezeiten zu Ostern – 70’000 Reisende täglich am Flughafen

Nach zwei Jahren Corona ist die Reiselust gross. Über das Osterwochenende erwartet der Flughafen Zürich einen grossen Ansturm. Jedoch zieht die Pandemie an der ganzen Tourismusbranche nicht spurlos vorbei. Wegen Corona-Ausfällen und Kündigungen sind Airlines unterbesetzt und die Wartezeiten hoch.

Rund 70’000 Passagiere pro Tag, damit rechnet der Flughafen Zürich, gemäss Mediensprecherin Bettina Kunz. Der Swissport am Flughafen Zürich rechnet mit Engpässen. Diverse Fluggesellschaften leiden unter erschwerenden Umständen. Die Billigflug-Airline Easyjet musste in den letzten Wochen mehrere Hundert Flüge streichen. Grund dafür ist eine Corona-Infektionswelle in der Belegschaft. Bei Edelweiss sei die Lage aber entspannt. So lautet auch die Antwort von Swiss, trotz der Kündigungswelle im letzten Jahr.