Langenbruck : Drohne findet tödlich verunglückten Wanderer

Der 72-jährige Mann war am Dienstagnachmittag zusammen mit einer Wandergruppe im Gebiet Oberbelchen unterwegs.

Die Alpine Rettung Schweiz hat am Mittwochvormittag einen 72-jährigen Mann bei einer Suchaktion in Langenbruck BL leblos aufgefunden. Bereits am Dienstagabend wurde der Mann der Polizei Basel-Landschaft als vermisst gemeldet.