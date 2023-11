Langendorf: Polizei nimmt drei Ladendiebe fest

Die Polizei nahm am Samstag drei Männer auf einem Parkplatz in Langendorf fest.

Am Samstag um circa 14.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass sich in einem Einkaufszentrum in Langendorf verdächtige Personen aufhalten würden. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung mit.