Russisch-georgische Grenze : Langer Stau an der Grenze – Panzer soll Flucht von Reservisten stoppen

Die russische Teilmobilmachung hat zu einem Exodus aus Russland geführt. An Grenzübergängen zu Nachbarländern wie Georgien, Kasachstan und der Mongolei bildeten sich lange Autoschlangen, Augenzeugen berichteten von stundenlangen Wartezeiten. Die meisten Direktflüge in Länder ohne Visumsanforderungen für Russen sind bereits ausverkauft, auch die Ticketpreise sind enorm gestiegen.

Geheimdienst schickt Panzer an die Grenze

Die von der Nachrichtenagentur AFP an der Grenze interviewten Männer gaben alle an, mit der Ausreise einer Einberufung entgehen zu wollen. Inzwischen setzt der russische Geheimdienst Panzer ein, um Reservisten daran zu hindern, das Land zu verlassen, wie das russische Newsportal «Meduza» am Montag berichtet. Die Panzer würden benötigt, «falls Reservisten beschliessen, den Lars-Kontrollpunkt zu durchbrechen und das Land zu verlassen, ohne ein Grenzübertrittsverfahren durchlaufen zu haben». Videos zeigen, wie russische Truppen auf einem gepanzerten Fahrzeug an dem Grenzübergang eintreffen.

Chaos an den Grenzübergängen: An der russisch-georgischen Grenze wird am Montag von einem 30 Kilometer langen Stau berichtet.

Der Kreml selbst hatte am Montag «Fehler» bei der Umsetzung der Teilmobilmachung eingeräumt. «In der Tat gab es Fälle, in denen gegen das Dekret verstossen wurde», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Angesichts der zahlreichen Ausreisen von Russen im kampffähigen Alter liess Peskow durchblicken, dass Grenzschliessungen nicht undenkbar seien.

Gleichzeitig kam es am Wochenende in Russland erneut zu Protesten. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info wurden in Machatschkala in der Kaukasusregion Dagestan am Sonntag mehr als 100 Menschen festgenommen. Russische Medien veröffentlichten Videos von Frauen, die sich während der Demonstration mit Polizisten streiten. «Warum nehmt ihr unsere Kinder?», fragt eine von ihnen.