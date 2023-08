Stars mit Fail-Tattoos: 7 Promis mit Schreibfehler im Tattoo

Reichtum schützt vor Fehlern nicht: Auch der eine oder andere Star trägt ein Tattoo auf der Haut, aber auch die Reichen und Schönen geraten mal an ein Tattoo in einer Fremdsprache, das nicht ganz korrekt daherkommt.

Redensarten, Weisheiten oder Ausdrücke, die es in der eigenen Sprache gar nicht gibt: Alle drei sind für Tattoos beliebt. Da geht es den Celebritys nicht anders als Normalsterblichen. Und das ist nicht alles, was sie gemeinsam haben. Für beide gilt: Bei einem Tattoo, das nicht in der eigenen Muttersprache gestochen wird, sollte man vorher genaustens recherchieren, wie es auszusehen hat. Babbel, die E-Learning-Plattform für Sprachen, hat einige Kandidaten zusammengetragen, die diese Chance verpasst haben.

Robbie Williams

Unter Robbie Williams Hemd kann man die Aufschrift «Chacun à son goût» erahnen. Der Ausdruck ist leider falsch übersetzt. IMAGO/HOFER

Der britische Sänger hat mehr als nur ein Bild auf der Haut und in der Menge fällt es kaum noch auf. Doch das französische Tattoo mit der Aufschrift «Chacun à son goût» auf Robbies Oberkörper stimmt nicht so ganz. Übersetzt entspricht es zwar dem Deutschen «Jeder nach seinem Geschmack». Richtig wäre im Französischen jedoch die Redensart «À chacun son goût», was wörtlich übersetzt so viel wie «Jeder hat seinen eigenen Geschmack» bedeutet.

Rihanna

Rihanna wollte sich den folgenden Satz aus dem hinduistischen Sanātana Dharma seitlich auf die Hüfte tätowieren lassen: «Vergebung, Ehrlichkeit, Unterdrückung und Kontrolle». Leider ist da etwas schiefgelaufen. Laut der Sprach-Plattform steht auf der Haut der Sängerin statt dem beliebten Sanskrit-Gebet nun «Langes Leiden, Wahrhaftigkeit, Selbstbeherrschung, innere Ruhe, Angst und Mut». Ups.

Ariana Grande

Aus einem «kleinen Grill» machte Ariana «Grillfinger», statt wie sie vorhatte «7 Rings». Instagram/arianagrande

Ariana Grande und ihr ewiges Tattoo-Leiden haben schon den einen oder anderen Artikel inspiriert. Die Sängerin wollte sich den Namen ihrer Single «7 Rings» auf Japanisch auf ihre Handfläche tätowieren lassen. Leider stand auf ihrer Tätowierung am Ende aber «shichirin» (七輪), was so viel wie «kleiner Grill» bedeutet. Bei dem Versuch, das Tattoo zu korrigieren, liess sie ein zusätzliches Zeichen hinzufügen. Das Ergebnis kommt immer noch nicht ganz an die gewünschten sieben Ringe heran. Neu bedeutet ihr Tattoo «Grillfinger».

Hayden Panettiere

2013 posiert Hayden Panettiere noch mit dem Tattoo auf den Rippen. imago stock&people

Die Schauspielerin trugt ein Tattoo auf Italienisch auf ihren Rippen. Zu lesen war «Vivere senza rimipianti», was im Deutschen mit «Lebe ohne Reue» übersetzt werden würde. Vorausgesetzt, man überlest den kleinen Schreibfehler im letzten Wort. Korrekt wäre eigentlich «rimpianti». Hayden liess das Tattoo daher kurze Zeit nach dem Stechen schon wieder entfernen.

Ashley Greene

Dem Tattoo von Twilight-Darstellerin Ashley Greene fehlt ein Apostroph. imago/Runway Manhattan

Die Twilight-Darstellerin hat bei dem Tattoo auf ihrem linken Fuss etwas vergessen. «Life's a dance» würde korrekt geschrieben so viel bedeuten wie «Das Leben ist ein Tanz». Leider ist der Apostroph beim Stechen wohl untergegangen. «Lifes a dance» ergibt nicht mehr so richtig Sinn, heisst aber etwa «Leben ein Tanz».

Christina Aguilera

Die schwarzen Zeichen auf Christinas Unterarm bedeuten «12» statt wie gewünscht «JB». imago stock&people

Christina Aguilera liess sich der Liebe wegen ein Tattoo stechen. Als sie noch mit Jordan Bratman verheiratet war, wählte sie ein hebräisches Design seiner Initialen «JB». Im Hebräischen gibt es aber kein «J» – schon mal schwierig. Daher wurde der Buchstabe «Jod» verwendet. Packt man noch ein B dazu, bedeutet die Kombination die Zahl 12.

Britney Spears

Bis heute ist das Schriftzeichen (unten links) auf Britneys Hüfte sichtbar. Instagram/britneyspears

Das chinesische Schriftzeichen für «mysterious», also «mysteriös», sollte einst den Hüftknochen von Superstar Britney Spears zieren. Ganz geklappt hat das leider nicht. Herausgekommen ist stattdessen das Wort «seltsam».