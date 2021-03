Den Affen in den Tierparks wird es ohne Besucher langweilig. Nun haben zwei Zoos in Tschechien einen Weg gefunden, wie sich die Tiere austauschen können. Das nutzen die Affen nun aus, um vor den anderen zu prahlen.

Um den Mangel an Interaktion aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen auszugleichen, können sich die Affen aus zwei verschiedenen tschechischen Zoos nun per Videocall beobachten. Video: Safari-Park Dvur Kralove

Darum gehts Mit einer Videoschalte sorgen nun zwei Tierparks für Abwechslung bei ihren Schimpansen und Gorillas, die ohne Besucher auskommen müssen.

Über zwei Grossbildschirme können sich die Gruppen im Zoo in Brno und im Safari-Park in Dvur Kralove gegenseitig beobachten.

Einige Tiere prahlen mit ihrem Futter, andere zeigen sich beim Saubermachen.

Die Besucher fehlen, es herrscht eine ungewohnte Einsamkeit – seit Beginn des Corona-Lockdowns ist das Leben für d i e Affen i n tschechischen Zoos sehr öde. Die Pfleger vom Safari-Park in Dvur Kralove sorgen zwar ständig dafür, dass es den Tieren in ihren Gehegen nicht langweilig wird. Manchmal bauen die Pfleger Labyrinthe, damit die Affen nach ihrem Futter suchen müssen. Oder sie legen ihnen neue Materialien in d ie Käfige, mit denen die Schimpansen sich neue Nester bauen können. Doch vor einigen Tagen kam die Zooleitung mit einer neuen Idee auf: Die Schimpansen und Gorillas mit Artgenossen im Zoo von Brno per Zoom-Videoschalte interagieren zu lassen.

Das Projekt habe erstmals der Künstler Pavel Cupák vorgeschlagen. Auch er hat wegen der Pandemie keine Möglichkeit, seine Arbeit ans breite Publikum zu bringen. « Er kam mit dem Vorschlag zu uns, Grossbildschirme und Kameras in verschiedenen Gehegen zu installieren, damit sich die Tiere aus der Ferne gegenseitig beobachten können. Und wir sagten sofort ja » , erzählt Michal Šťastný vom Safari-Park gegenüber 20 Minuten.

Die Tiere geben vor den anderen mit ihrem Futter an

Die Schimpansen haben grosse Freude an den Bewegtbildern. Es sei «für diese sehr intelligenten Tiere» ein neuer und interessanter Impuls. Vor allem das jüngste Weibchen im Gehege, M., sei davon fasziniert. « Am ersten Tag zeigte sie sich noch etwas überrascht, doch gleich versuchte sie hinter dem Bildschirm zu schaue n , was sich da befand. Das gibt uns den Eindruck, dass sie versteht, dass die anderen Tiere nicht da sind. »

M. war dann so begeistert, dass sie stundenlang vor dem Bildschirm sass und sich selber davor hin und her bewegte. « Sie hat an dem Tag nicht einmal ihr Futter gegessen » , sagt Michal Šťastný. Mittlerweile nehmen auch die anderen Weibchen und Männchen aktiv an der medialen Interaktion teil. « Sie zeigen den anderen ihr Futter und geben damit an. Od er sie beobachten sich einfach über längere Zeit. Unsere Schimpansen haben besondere Freude, den anderen in Brno zu zeigen , wie s ie s ich gegenseitig pflegen » , so der Zoo-Sprecher.

1 / 5 Ein normaler Corona-Tag im Safari-Park in Dvur Kralove: Keine Besucher, keine kreischende Kinder. REUTERS Wegen des Corona-Lockdowns macht sich bei vielen Tieren in den tschechischen Zoos Langeweile breit. REUTERS Mit einer Videoschalte sorgen nun zwei Tierparks für Abwechslung bei ihren Schimpansen, die ohne Besucher auskommen müssen. REUTERS

Aus den Schimpansen werden keine Influencer

Die Bilder lösten bei den Affen Überraschung, Interesse und Neugier aus. Narzisstisches Verhalten habe er bei den Tieren nicht beobachtet, sagt Šťastný. « Ich befürchte, das ist eher menschliches Verhalten.»

Die Öffentlichkeit kann noch bis mindestens Ende der Woche täglich über einen Internet-Livestream zuschauen. Der tägliche Austausch mit den Affen im rund 150 Kilometer entfernte Brno soll noch bis Ende März andauern. Dann wird die Videoschalte gestoppt. Schliesslich wollen die Pfleger nicht, dass sich die Tiere auch an den Zoom-Sitzungen langweilen.