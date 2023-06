Küssnacht SZ: Pöstler, der Post geklaut hat, wurde festgenommen 

Im Kanton Schwyz war ein gemeiner Brief- und Kärtli-Dieb am Werk. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, konnte sie den mutmasslichen Täter, der zahlreiche Couverts und dessen Inhalt geklaut hat, ermitteln. Ein 38-jähriger Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Kärtli-Dieb nahm alles mit nach Hause, was nach Geld aussah

Wie 20 Minuten berichtete, sind im Kanton Schwyz während zweier Jahre immer wieder persönliche Kärtli und Briefe, die per Post versendet wurden, verschwunden. Ein Ehepaar aus Küssnacht erhielt kürzlich einen Brief zurück, den es eigentlich an einen Erstkommunikanten geschickt hatte. Das 20er-Nötli, das sie beigelegt hatten, war jedoch weg. Die Post entschuldigte sich – und dem Paar war endlich klar, wieso sich das Kind nie bedankt hatte.