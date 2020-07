Kapo Bern warnt

Langfinger haben es nun auf Velokörbe abgesehen

In den Städten Bern und Biel ist es vermehrt zu Diebstählen oder Diebstahlsversuche aus Velokörben gekommen. Die Kantonspolizei mahnt zur Vorsicht.

Für die Velofahrerinnen und Velofahrer besteht bei solchen Aktionen eine Sturzgefahr, so die Kapo Bern.

Insbesondere in den Städten Bern und Biel geschahen die Vorfälle.

Seit Anfang April wurden bei der Kantonspolizei Bern über 70 Diebstähle und Diebstahlsversuche aus Velokörben gemeldet. Die Vorfälle geschahen im Raum Bern und Biel, jeweils insbesondere in der Innenstadt.

Die Täter rannten den fahrenden Velos meist hinterher oder fuhren auf einem Velo an ihren Opfern vorbei. Sie entwendeten den Geschädigten teilweise unbemerkt während der Fahrt oder bei einem Halt Taschen oder Wertsachen aus deren Velokörben. Die Kapo Bern ruft nun zur Vorsicht auf – auch weil für Betroffene eine gewisse Sturzgefahr besteht.

Die Polizei rät in einem Communiqué vom Mittwoch dazu, Wertsachen in einem Rucksack oder am Körper zu tragen. Eine Alternative seien geschlossene Velotaschen. Bei Körben empfehle sich ein Sichtschutz.