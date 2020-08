Es herrscht momentan eine grosse Unsicherheit bei den Clubs in der Ostschweiz. Im Kanton Zürich wurden die Vorschriften verschärft. In der Ostschweiz wartet man ab, welchen Einfluss dieser Entscheid hat.

Die Meldung, dass in Zürcher Clubs nur noch maximal 100 Personen – und dies mit Masken – feiern dürfen , hat grosse Wellen geschlagen. Es stellt sich nun die Frage, ob das Partyvolk in andere Kantone pilgert, um dort unter weniger strengen Auflagen feiern zu können.

In St. Gallen ist man diesbezüglich nicht sehr optimistisch. «Wir gehen nicht davon aus, dass mehr Menschen nach St. Gallen kommen», sagt Marc Frischknecht, Vorstandsmitglied von Nachtgallen , ein Verbund von St . Galler Clubs. Es herrsche momentan grosse Unsicherheit in den C lubs. «Vor allem in den Discotheken mit grossen Kapazitäten ist man sehr unsicher», s o Frischknecht.

Einige wenige Partygänger würden ihren Frust über die Lage an den Türstehern auslassen. «Dort ist der Frust aber am falschen Ort deponiert.» Die allermeisten Gäste seien aber solidarisch und hätten ein grosses Verständnis für die prekäre Situation der Nachtclubs. «Es gibt derzeit eine grosse Solidarität von den Gästen», resümiert Frischknecht.

Langfristig planen, ist unmöglich

Man komm e nun aus der Sommerpause heraus und stehe vor einer sehr heiklen Phase, da man nicht planen k önne . «Langfristig kann im Moment niemand planen», stellt e r fest. Untereinander in St. Gallen sei man in der Clubszene in regem Kontakt. «Wir werden ein Treffen einberufen, wo für uns alle austauschen k önnen », sagt der S zenekenner von Nachtgallen.

Auch mit der Stadt St. Gallen sei die Beziehung intakt. «Wir konnten unsere Anliegen beim Stadtrat deponieren, und die Stadt sowie die Gewerbepolizei ist sich unseren Problemen bewusst.»

Eine leichte Entspannung in Chur

In Chur spürt man in der Clubszene , dass sich die Lage ein wenig entspannt. «In den letzten drei Wochen haben wir eine leichte Steigerung der Besucherzahlen gemerkt», sagt Roni Szepanski vom Club Selig in der Bündner Hauptstadt . Zudem ha be er bemerkt, dass auch mehr Auswärtige nach Chur kommen, um zu feiern. «Es sind nicht viele, aber diese fallen auf», erzählt Szepanski . Er kann sich vorstellen, dass nun aufgrund der Vorschriften in Zürich mehr Auswärtige nach Chur kommen. Aber in anderen Bündner Ortschaften s ei die Lage auch sehr unsicher. «Man kann zur Zeit nichts planen. Wir müssen möglichst flexibel bleiben und möglichst viele Szenarien im Auge behalten», weiss er. Lenzerheide habe einen sehr guten Sommer hinter sich wegen vielen Bikern, aber wie sich die Lage in den Wintersportorten entwickelt, sei momentan noch völlig offen.