Bei minus 28 Grad kämpften sich die Langläufer am «La Diagonela»-Rennen am vergangenen Wochenende über 65 Kilometer durchs eisige Engadin – und haben nun mit den Folgen zu kämpfen. So fürchtet Teilnehmer Michael Eklöf zur Zeit um seinen Zeh. Der Langläufer hat sich beim Rennen derart schwere Erfrierungen zugezogen, dass die Ärzte noch nicht sagen können, ob sie seinen Zeh retten können.

Beim schwedischen Sportler sei aufgrund der Kälte Gewebe an den Füssen abgestorben. «Es tut schrecklich weh. Ich kann nicht einmal meine Schuhe anziehen, ich liege einfach zu Hause», so Eklöf zum norwegischen TV-Sender NRK .

Eklöf ist nicht der einzige, der mit den Folgen des Ski-Marathons zu kämpfen hat. Auch sein deutscher Mitstreiter Patrick Ottilinger bangt um zwei Finger. Den Ski-Marathon hatte er auf halber Strecke beendet, aber nicht etwa wegen Schmerzen in den Fingern. Ottilinger hatte gar kein Gefühl mehr in seinen Händen. «Als ich mit einer Hand die andere berührte, wurde mir klar, dass sie wie Stein war. Als würde man Kopfsteinpflaster berühren. Und die Hand war komplett weiss.»

Hätte das Rennen abgesagt werden müssen?

Patrick Ottilinger zieht die Organisatoren des Rennes zur Verantwortung: «Wir brauchen in solchen Situationen die Hilfe der Organisatoren.» Einige der Teilnehmer plädierten dafür, dass das Rennen nicht hätte stattfinden dürfen. Auch Eklöf unterstützt dies: «Als Sportler will man konkurrieren, darum braucht es in solchen Momenten Organisatoren, die uns bremsen. Nygard hingegen findet nicht, dass die Organisatoren schuld sind. So gab er zu, dass er sich seine Verletzungen selbstverschuldet zugezogen habe, wie er gegenüber der «Engadiner Post» sagte.