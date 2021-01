Bolschunow hat Anzeige am Hals : Langlauf-Rüpel sagt nach Attacke sorry – trotzdem droht ihm Gefängnis

Hier nochmals gut zu sehen: Der Ausraster des russischen Langlauf-Stars. Video: SRF

Darum gehts Am Sonntag sorgte der russische Langlauf-Star Alexander Bolschunow für einen Skandal.

Er rastete komplett aus, schlug nach seinem Gegner und fuhr ihn um.

Daraufhin verteidigten ihn Personen aus seinem Umfeld.

Mittlerweile hat sich der Russe entschuldigt.

Nun hat er sich also doch noch entschuldigt. Zunächst schwieg Alexander Bolschunow. Er twitterte nichts, postete nichts auf Instagram. Erst in der Nacht auf Dienstag meldete er sich zu Wort. Aber nicht persönlich. Nein. Sondern mittels eines offiziellen Communiqués des Weltverbands FIS. «Im Namen des russischen Skiverbandes entschuldigen sich Alexander Bolschunow und Präsidentin Jelena Wälbe für die Reaktion während des Staffelwettbewerbs», heisst es in diesem. Der Verband habe ein «offizielles Entschuldigungsschreiben» an die Finnen geschickt. Und weiter: Man hoffe sehr, dass die harte Arbeit und die Leistungen der Athleten nun wieder in den Mittelpunkt rücken könne.

Der Russe wurde gar angezeigt. Muss er in Haft? Foto: Freshfocus

Also alles gut? Unklar. So ist bei der finnischen Polizei eine Anzeige gegen den Russen eingegangen. Dies bestätigte am Montag ein örtlicher Polizeisprecher. «Es wurde ein Bericht angefertigt», sagte er. Und: «Wir führen eine erste Bewertung durch, um festzustellen, ob es Beweise gibt, die eine Untersuchung für einen Prozess rechtfertigen.» Für Ausraster wie jenen von Bolschunow sind in Finnland harte Strafen wie etwa mehrere Jahre Haft möglich.

Zuerst der Schlag, dann der Check

Die Attacke des russischen Langlauf-Stars Alexander Bolschunow schockierte am Sonntag die Sportwelt. Was passiert war? Nun – Bolschunow rastete aus, verlor in der Staffel in Lahti (Fi) komplett die Nerven. Er schlug seinen Gegner, den Finnen Joni Mäki, und fuhr ihn um. Offenbar hatte sich Bolschunow im Zielsprint von der Laufweise Mäkis (inklusive Spurwechsel) provozieren lassen, bei dem er aus dem Gleichgewicht gekommen war. Für den Ausraster des Gesamtweltcup-Führenden wurde die zunächst drittplatzierte russische Mannschaft disqualifiziert. Das zweite russische Staffelteam rückte aufs Podium. Norwegen gewann vor Finnland.