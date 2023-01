Langlauf-Star Frida Karlsson bleibt minutenlang regungslos liegen

Grosser Schrecken um Frida Karlsson (23)! Die Schwedin gewann am Sonntag die Tour de Ski in Val di Fiemme (Italien), verausgabte sich aber so sehr, dass sie ärztlich behandelt werden musste. Und sie war nicht die einzige. Nach dem Zieleinlauf brachen mehrere Athletinnen direkt nach der Ziellinie zusammen, blieben völlig erschöpft im Schnee liegen. Dadurch wurde die Zieleinfahrt nachkommender Läuferinnen blockiert.