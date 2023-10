Langstrasse ZH: Zwei junge Männer konnten ein Einbrecher im Auto einsperren.

In der Nacht auf Sonntag wollten Adi und sein Kumpel an der Militärstrasse ins Auto einsteigen und nach Hause gehen.

So etwas haben Adi (22) und sein Kumpel (24) noch nie erlebt: Als sie in der Nacht auf Sonntag an der Militärstrasse 106 in ihr Auto einsteigen wollten, sass da bereits ein Mann drin. «Mein Freund machte die Fahrertür auf, ich die Beifahrertür. Da hörte ich, wie mein Freund sagte: ‹Hey, wer bist du?›», sagt Adi.