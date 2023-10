Langstrasse ZH: FCZ-Fans setzen Baum an Langstrasse in Brand.

Bei der Auseinandersetzung geriet ein Baum in Flammen.

Am Mittwochabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern des FC Brügge und des FCZ.

Kurz nach 23.30 Uhr bemerkten Patrouillen der Stadtpolizei Zürich, dass im Bereich der Bäckeranlage mehrere Dutzend Anhänger des FC Brügge und FCZ-Fans sich gegenseitig angriffen und pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden. Dies schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung am Donnerstagmorgen.

Um die Personen zu trennen, setzten die Polizistinnen und Polizisten Reizstoff und Gummischrot ein. Gemäss der Polizei flüchteten die Beteiligten in der Folge in verschiedene Richtungen. Meldungen über Verletzte liegen keine vor. Aufgrund der eingesetzten pyrotechnischen Gegenstände geriet ein Baum in Flammen, weshalb die Feuerwehr von Schutz & Rettung Zürich zum Löschen aufgeboten werden musste.