Bezirksgericht Zürich : Langstrassen-Schläger müssen die Schweiz verlassen

Sie haben einen Mann an der Langstrasse mit Flaschen und Fusstritten bewusstlos geschlagen.

Zwei Äthiopier und drei Eritreer sind an einem Sonntagmorgen im August 2021 an der Langstrasse im Kreis 4 auf einen Passanten losgegangen und haben ihn brutal attackiert. Das Opfer war ein 34-jähriger Schweizer, der sich von einer Geburtstagsfeier auf dem Heimweg befand. Er arbeitet in der Sicherheitsbranche und war damals wie die Beschuldigten stark betrunken. Es kam zu einem Disput und die Männer warfen leere Bierflaschen nach ihm, während er sich zurückzog. Von einer Flasche wurde der Schweizer im Gesicht getroffen und fiel rückwärts zu Boden. Ein Angreifer schlug ihm noch eine Flasche auf den Kopf. Die Gruppe versetzte dem bewusstlosen Opfer noch heftige Fusstritte gegen den Oberkörper und den Kopf.