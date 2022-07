FCB-Profi Fabian Frei : «Langweilig wird es künftig beim FC Basel sicher nicht»

Kurz vor dem Start der Super League ist FCB-Leader und -Rekordspieler Fabian Frei im Podcast 20-Minuten-Fussballpodcast «Anderi Liga» zu Gast.

1 / 3 Ein gutgelaunter FCB-Star Fabian Frei war am Mittwoch zu Gast im 20-Minuten-Fussballpodcast «Anderi Liga». 20min/Michael Scherrer Mit NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch (l.) und 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann (r.) spricht Frei über die Vorbereitung zur neuen Saison, seinen zweiten Frühling bei der Nati und seine Ziele mit dem FCB. 20min/Michael Scherrer Vor dem Saisonstart sagt Frei trotz kurzer Ferienpause: «Ich bin ehrlich gesagt froh, geht es schon wieder los. Die strenge Vorbereitungszeit liegt mir nicht so.» 20min/Michael Scherrer

Darum gehts

Was hätte Fabian Frei vor einem Jahr geantwortet, wenn man ihm gesagt hätte, dass er im Sommer 2022 mit der Nati gegen Portugal auf dem Platz steht? «Unmöglich», antwortet der FCB-Profi im Podcast «Anderi Liga» von 20 Minuten. «Die Nati spielte im letzten Jahr die erfolgreichste EM der Geschichte, und mit 32 Jahren habe ich keine Chance auf das erweiterte Kader gesehen.» Doch dann wurde Murat Yakin neuer Nati-Trainer und berief Frei als Nachrücker für das wichtige WM-Quali-Spiel gegen Italien in die Mannschaft.

Seither ist Frei wieder Teil der Nati. Wie der 33-Jährige im Gespräch mit 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussball-Journalist Fabian Ruch berichtet, habe er lange Zeit kein einfaches Verhältnis zu Nati gehabt. «Wenn alle fit waren, habe ich nie gespielt. Das war teilweise schon frustrierend.» Nun hat der Mittelfeldspieler aber gute Chancen, im November an die WM nach Katar zu fahren. «Wenn es dann am Schluss nicht reichen sollte, wäre das schade, klar» meint Frei. «Aber ich bin im Reinen mit der Nati.»

«Strenge Vorbereitungszeit liegt mir nicht so»

Nach kurzen Ferien gilt es für den Ostschweizer bereits am 16. Juli wieder ernst, wenn der FC Basel in Winterthur in die neue Super-League-Saison startet. «Ich bin ehrlich gesagt froh, geht es schon wieder los. Die Vorbereitungszeit liegt mir nicht so», scherzt Frei. Der erfahrene Mittelfeldspieler ist in Basel umgeben von jungen Talenten um die 20 Jahre oder jünger. Eine problematische Transferstrategie? «Es steckt ein Plan dahinter, der funktionieren kann. Das gefällt mir. Wenn es nicht klappt, müssen David Degen oder erfahrene Spieler wie ich uns dann rechtfertigen.»

Neue Folge «Anderi Liga»

Mit seinem neuen Trainer Alex Frei trifft der Routinier auf einen ehemaligen Mitspieler. «Das ist absolut kein Problem für mich», meint der zweifache Familienvater. «Mit Marco Streller (Ex-Sportchef) und David Degen (Präsident) bin ich es ja gewohnt, ehemalige Mitspieler als Vorgesetzte zu haben.» Trotzdem seien in Basel aber viele starke Charaktere am Werk, merkt Ruch an. «Langweilig wird es auch in Zukunft beim FCB sicher nicht», gibt Frei schmunzelnd zu.

Für Wirbel sorgte in den vergangenen Wochen unter anderem die Verpflichtung von Goalie Marwin Hitz als Nachfolger für Heinz Lindner. «Dass die Verantwortlichen nicht mit Heinz weitermachen wollten, ist ihr gutes Recht», sagt der FCB-Profi. «Aber wenn während der Saison Gerüchte aufkommen, die Spieler oder Mannschaft belasten, ist das aus meiner Sicht nicht optimal.»

«Ich will keine Club-Legende sein»

Nach zweieinhalb Jahren Bundesliga ist Frei seit 2018 wieder zurück beim FCB. Auch wenn er inzwischen Rekordspieler des Vereins ist, durfte er seither nur einen Cupsieg bejubeln. «Ich habe mir das bei meiner Rückkehr schon etwas anders vorgestellt», gesteht Frei. «Bereut habe ich es aber nie, dass ich zurückgekommen bin.»

Trotz 453 Spielen in Rot-Blau sieht sich der 33-Jährige nicht als Club-Legende. «Das will ich auch nicht sein», so Frei. Er sei zwar stolz auf seinen Rekord, «wenn ich an den FCB denke, kommen mir aber eher Namen wie Massimo Ceccaroni in den Sinn.»