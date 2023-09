Langzeitparking: Darum stellen Airlines ihre Flugzeuge in die Wüste

Diese Swiss Crew holte den letzten Airbus A330 aus dem dreijährigen Langzeitparking in Jordanien ab: First Officer Urs Wieser, Maître de Cabine Karin Grütter, Flight Operations Engineer Michael Gachnang, Maître de Cabine Franziska Mösch und Captain Markus Müller (v.l.n.r).

Die Maschinen der Swiss wurden in der Wüste abgestellt, da dort die klimatischen Bedingungen besser und die Kosten für das Parking günstiger waren als in Europa.

Die weltweite Luftfahrtbranche hat während der COVID-19-Pandemie Herausforderungen bewältigt. Eine unkonventionelle Antwort auf die drastische Verringerung des Flugverkehrs war das Parken von Tausenden von Flugzeugen in der Wüste. Die Swiss parkte über 20 Flugzeuge in Amman, Jordanien. Das sind die Gründe:

Die Kosten

«Die Lagerung eines Flugzeugs ist in diesen Breitengraden grundsätzlich günstiger als in Europa», schreibt Swiss-Mediensprecher Michael Pelzer auf Anfrage. In Jordanien ist ein Flugzeugparkplatz also günstiger als in Zürich.