Sinkende Infektionszahlen : Laos öffnet sich für Touristen aus aller Welt

Das kleinste Land der Mekong-Region empfängt alle zweifach gegen das Corona-Virus geimpften Reisenden.

Als eines der letzten Länder in Südostasien empfängt Laos seit Montag wieder internationale Gäste. Die Regierung in der Hauptstadt Vientiane hatte die Öffnung am Wochenende bekanntgegeben. Zweifach gegen das Corona-Virus geimpfte Reisende können das kleinste Land der Mekong-Region ab sofort ohne Einschränkungen besuchen. Corona-Tests sind weder vor noch nach der Einreise nötig. Schweizer Bürgerinnen und Bürger brauchen für die ersten 14 Tage in Laos kein Visum.