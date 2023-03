Super-G Kvitfjell live: Lara Gut-Behrami kämpft um Kristallkugel

Noch drei Super-G sind in dieser Saison zu absolvieren, zwei an diesem Wochenende im norwegischen Kvitfjell und einer beim Saisonfinal in Soldeu (Andorra). Lara Gut-Behrami liegt in der Diszilpinenwertung 30 Punkte hinter der Führenden Ragnhild Mowinckel (Norwegen). Was liegt heute für die Tessinerin drin? Das Rennen live ab 10.30 Uhr.