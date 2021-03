Die Ski-Saison, sie ist vorbei. Nach dem Weltcupfinal in der Lenzerheide freuen sich die Ski-Stars auf Ruhe und Entspannung. Ja, viele mögen nicht mehr, sind erschöpft. Und die Ruhe, die haben sie sich verdient. Alle Entscheidungen sind durch, die Gewinnerinnen und Gewinner stehen fest. Was bleibt noch? Die Analyse des Preisgeld-Rankings beispielsweise. Denn die ist erstaunlich. Wieder einmal zeigt sich nämlich: Die Besten der Weltcup-Gesamtwertungen sind nicht immer auch die Preisgeld-Königinnen und -Könige der Saison.

So ist Gut-Behrami, die im Gesamtweltcup Zweite wurde, etwa der Ski-Star, der diese Saison am meisten verdiente. Gemäss verschiedenen Medienberichten kassierte sie im Weltcup rund 484’000 Franken an Preisgeld. Das sind etwa 100’000 Franken mehr, als der Topverdiener bei den Männern erhielt. So kassierte der Gesamtweltcup-Sieger Alexis Pinturault «nur» rund 380’000 Franken. Und auch Petra Vlhova, die Gesamtweltcupsiegerin der Frauen, verdiente mit 444’000 Franken 40’000 Franken weniger als Gut-Behrami. Marco Odermatt kassierte 285’000 Franken, Beat Feuz 226’000.