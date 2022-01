Aufgebot für Kranjska Gora : Lara Gut-Behrami kehrt nach Corona-Infektion in den Weltcup zurück

Seit Mitte Dezember fiel die Lara Gut-Behrami wegen eines positiven Corona-Tests aus. Nun figuriert die Tessinerin wieder im Aufgebot von Swiss Ski.

Lara Gut-Behrami steht im Aufgebot für die Weltcup-Rennen im slowenischen Kranjska Gora. Wie Swiss Ski am Freitagmorgen bekannt gab, kehrt die 30-Jährige für die Maribor-Ersatzrennen vom Samstag (Riesenslalom) und Sonntag (Slalom) ins Team zurück. Gut-Behrami dürfte wohl beim Riesenslalom am Samstag antreten.

Lara Gut war vor den Wettkämpfen in Val d’Isère positiv auf Corona getestet worden und musste sich in Isolation begeben. Dies tat sie im Haus ihres Ehemannes Valon Behrami im italienischen Udine. Damit verpasste sie die Speed-Rennen in Val d’Isère und die Riesenslaloms von Courchevel. Als sie sich dann vor dem Riesenslalom Lienz testen liess, war sie immer noch positiv. Nun also kehrt die Tessinerin zurück. Allerdings mit einem grossen Rückstand im Gesamtweltcup: Gut liegt mittlerweile bereits mehr als 500 Punkte hinter der Dominatorin Mikaela Shiffrin.