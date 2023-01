Ski Alpin: Lara Gut-Behrami wird 2. in Kronplatz

Die Ski-Cracks der Frauen bestritten am Dienstag einen Riesenslalom in Kronplatz im Südtirol. Lara Gut-Behrami wird hinter der überragenden Mikaela Shiffrin Zweite.

Das war Gut-Behramis zweiter Lauf. Lara Gut-Behrami bestätigt beim ersten von zwei Riesenslalom-Rennen in Kronplatz ihre gute Form und wird Zweite. (Video: SRF)

Gut-Behrami holte den nächsten Podestplatz! Mit einer starken Leistung reihte sich die Tessinerin in Kronplatz hinter Mikaela Shiffrin auf Rang zwei ein. Dritte wurde die Italienerin Federica Brignone. Im Interview mit SRF erklärte Gut-Behrami, sie sei nach einem langen Monat mit der Energie am kämpfen. «Seit Cortina spüre ich das Knie. Heute war ich nicht so sicher und wenn mir die Sicherheit auf den Ski fehlt, ist es kompliziert», so die 31-Jährige. Normalerweise würde sie sich über die vier Zehntel ärgern, die ihr zum Sieg fehlten. «Heute bin ich aber zufrieden, mit diesen komischen Umständen eine solide Fahrt gezeigt zu haben», betont der Schweizer Ski-Star.

Historische Bestmarke von Shiffrin

Shiffrin schaffte derweil mit ihrem Erfolg Historisches. Denn: Mit dem Triumph in Kronfeld überholte US-Amerikanerin mit nun 83 Weltcupsiegen den Rekord von Landsfrau Lindsey Vonn, die in ihrer Karriere 82 Mal ein Rennen auf der höchsten Ebene im Skisport gewinnen konnte.«Ich bin momentan überwältigt und ohne Worte angesichts dieses Siegs», liess Shiffrin nach dem Rennen im Interview verlauten.

Die weiteren Schweizerinnen konnten nicht an die Leistung von Gut-Behrami anknüpfen. Michelle Gisin landet beim ersten von zwei Riesenslaloms im Südtirol auf Rang 22, Andrea Allenberger auf Platz 26. Simone Wild war bereits im ersten Lauf gestürzt. Vanessa Kasper, Camille Rast, Vivianne Härri und Mélanie Meillard konnten sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren.

Starker erster Durchgang von Gut-Behrami

Im ersten Lauf in Kronplatz hatte Gut-Behrami bei pulvrigen Schnee-Verhältnissen besonders im mittleren Streckenabschnitt eine tolle Fahrt gezeigt und sich mit 13 Hundertstel nur hauchdünn hinter Shiffrin auf Platz zwei eingereiht. Wendy Holdener verzichtete auf die Reise ins Südtirol, da sie sich optimal auf die beiden Slaloms im tschechischen Spindlermühle vom kommenden Wochenende vorbereiten will.