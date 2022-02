Abfahrt der Frauen – Italienerin Curtoni führt – jetzt kommen Flury und Hählen

In der Olympia-Abfahrt der Frauen sind alle Augen auf Sofia Goggia gerichtet. Die Italienerin führt die Disziplinenwertung im Weltcup dank vier Siegen in sechs Rennen souverän an. Doch Goggia stürzte im Super-G in Cortina vor weniger als einem Monat und verletzte sich am Knie. Doch im letzten Abfahrtstraining auf der «Rock»-Piste in Yanqing war sie bereits wieder Viertschnellste. Heute wird sie mit der Startnummer 13 ins Rennen gehen.