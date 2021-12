Val d'Isère – Lara Gut-Behrami positiv auf Corona getestet

Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat sich mit Corona infiziert. Dies teilte Swiss-Ski am Freitag mit. Die Tessinerin leidet an milden Erkältungssymptomen. Sie und zwei Betreuer vom Schweizer Team seien deshalb vorsichtshalber bereits aus Val d'Isère abgereist.

Die Resultate der PCR-Tests, welche in der Schweiz ausgewertet wurden, waren bei den drei Personen positiv. Alle anderen Mitglieder des Schweizer Teams wurden negativ getestet. Gut-Behrami befindet sich derzeit in Isolation und wird die Rennen dieses Wochenendes in Val d'Isère (eine Abfahrt und ein Super-G) und von kommender Woche in Courchevel (zwei Riesenslaloms) verpassen.