«Nur noch hinterhergerannt» – Lara Gut-Behrami spricht erstmals seit ihrer Wettkampf-Pause

In Peking gehört die Tessinerin gleich in mehreren Disziplinen zu den Medaillen-Kandidatinnen.

Nun meldet sich Gut-Behrami zurück. Seit Donnerstag ist die 30-Jährige in China – und zurück im Vollbesitz ihrer Kräfte. «Die paar Tage Pause waren sehr gut, ich konnte die Zeit sehr gut nutzen», sagt Gut-Behrami. Sie habe sich wieder eine gute Konditionsbasis erarbeiten wollen. «Die vergangenen Monate bin ich immer nur hinterhergerannt – es gab eine Hürde nach der anderen.» So sei sie in Nordamerika krank gewesen, dann der Sturz in St. Moritz und schlussendlich auch noch die Covid-Erkrankung. «Ich konnte nicht richtig trainieren, das hat einige Energien gekostet im Januar.» Nun ist Gut-Behrami aber wieder im Schwung, wie sie am Samstag sagt. «Ich freue mich nun auf den Riesenslalom als erster Ernstkampf – es wird ein anspruchsvolles Rennen.»