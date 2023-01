Live Ski-Weltcup: Fahren die Schweizerinnen in Cortina um den Sieg mit?

In den bislang vier ausgetragenen Rennen in dieser Disziplin gab es immer eine unterschiedliche Siegerin. Während zu Beginn der Saison Corine Suter (Lake Louise) und Mikaela Shiffrin (St. Moritz) obenaus schwangen, so dominierten am letzten Wochenende in St. Anton Federica Brignone und Lara-Gut Behrami das Geschehen. Auch heute dürfte der Sieg über eine dieser Fahrerinnen gehen, wobei es zu erwähnen gilt, dass Corine Sutter nach dem heftigen Abflug vom Freitag auch heute auf einen Start verzichtet.