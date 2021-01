Lara Gut-Behrami ist unzufrieden. Dabei müsste sie das gar nicht sein. Schliesslich stehen am Wochenende die Weltcup-Rennen in Crans-Montana an. An dem Ort also, wo sie vor einem Jahr reüssierte. Sie zweimal formidabel den Berg hinunter fuhr und vor Corinne Suter gewann. Auch dieses Jahr kommt sie als Mitfavoritin nach Crans-Montana. Nie ist sie schlechter gewesen als Elfte in diesem Winter, zuletzt in St. Anton gewann sie den Super-G.