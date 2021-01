1 / 4 Auf dem Weg in die Ferienwohnung von Timons Eltern plagt Lars plötzlich ein schlechtes Gewissen. Er hat zwar niemand anderen getroffen, aber Nacktselfies mit einer alten Flamme ausgetauscht. Anna Deér Ella Sie ist Single mit wechselnden Liebschaften. Verliebt sich wahllos. Sucht Mr. Right und vertreibt sich die Zeit mit amourösen Fettnäpfchen und seltsamen Begegnungen zwischen feuchten Laken. Illu: Anna Déer Lars Er ist ein schwuler Designer aus dem Aargau, WG-Mami und wilder Single, der gut mit Hammer und Nägeln umgehen kann. Insgeheim hat Lars aber genug davon, inner- und ausserhalb des Betts immer den aktiven Part zu übernehmen. Illu: Anna Deér

Darum gehts Lars hat seit einem halben Jahr was mit Timon.

Was als lose Affäre begann, hat sich in den letzten Monaten schnell intensiviert.

Auf dem Weg in die Ferienwohnung von Timons Eltern plagt Lars plötzlich ein schlechtes Gewissen. Er hat zwar niemand anderen getroffen, aber Nacktselfies mit einer alten Flamme ausgetauscht.

Timon erfährt davon – und ist alles andere als begeistert.

Vielleicht könnt ihr euch noch an Timon erinnern. Long story short: Timon und ich passen super zusammen. Aber irgendwie war (b i n?!) i ch doch nicht geflasht genug, um zu sagen: Das ist er jetzt. Der Mann, mit dem ich für den Rest meines Lebens zusammen sein will. Nachdem ich fremdgebumst habe, einig t en wir uns auf eine offene Affäre. Das ist jetzt ein halbes Jahr her.

Timon und ich sehen uns mindestens dreimal pro Woche. Wir haben nicht sehr oft, dafür sehr guten Sex. Ich kenne alle seine Freund *innen und auch seine Familie. Und während dem Zähneputzen pinkeln wir in Gegenwart des anderen. Obwohl ich das nicht g e sucht habe: Was wir haben, ist eine B ünzli-B eziehung wie aus einem amerikanischen Spielfilm. Seit dem Jahreswechsel auch offiziell. Und das ka m so:

«Nach wenigen Nachrichten schickten wir uns hotte Nacktselfies»

Timons Familie hat eine kleine Ferienwohnung in den Bergen. Wir woll t en d as erste Wochenende des Jahres in romantischer Zweisamkeit in Timons altem Kinderzimmer verbringen. Während der kurvigen Autofahrt ins schneebedeckte Bergtal sprachen wir über uns. Timon sagt e , dass er sich genug «ausgelebt» habe. «Und überhaupt: Er könne niemals mit jemandem Sex haben, den er nicht kenne und dem er nicht vertraue. Mir war etwas übel wegen der Autofahrt. Aber noch was l ag mir auf dem Magen. «Wie ist das bei dir, hast du nochmals jemanden getroffen, seit wir, ähm, quasi zusammen sind?» , wollte er wissen. Ich antworte te . «Nein». Und merk t e: Die Übelkeit k am vom schlechten Gewissen – nicht von de r kurvigen Strasse .

Ich h atte zwar niemanden getroffen. Aber Ivan hat te sich, wie immer während den Festtagen, bei mir gemeldet. «Na, Kleiner. Hast du mich vermisst?». Irgendwie turnt e mich Ivans Macho-Getue an. Nach wenigen Nachrichten w aren wir nackt und haben uns g egenseitig hotte S elfies geschickt. Dass wir uns treffen und übereinander herfallen würden, war irgendwie klar.

«Wer ist Ivan?»

Als wir in der leicht muffeligen Wohnung ank a men, beobachte te ich, wie Timon die Gleitcrème neben dem Bett platziert e . Weil ich sowieso Lust auf Sex mit ihm h atte , h üpfte i ch rasch unter die Dusche, um mich zu erfrischen. Ich l iess mir Zeit. Als ich zurückk am , s ass Timon auf der Oldschool-Ledercouch im Halbdunkeln. Seine Augen schau t en vorwurfsvoll zu mir hoch. «Was ist?», frag t e ich. Eigentlich w usste ich schon, worum es g ing . «Ich habe etwas gemacht, dass ich nicht hätte tun dürfen. Ich habe dein Handy durchsucht. Wer ist Ivan?»

Während einem langen Abendspaziergang erzähl t e ich Timon alles von Ivan: Warum die Nachrichten bedeutungslos waren , warum ich nichts von ihm erzählt h atte . Timons Enttäuschung war kaum auszuhalten. Plötzlich hatte ich Angst , Timon zu verlieren. «Ich brauche Klarheit von dir, Lars. Ich muss wissen, ob du mit mir etwas aufbauen möchtest. Ich muss nicht sofort eine Antwort haben, aber bald.»

«Seit diesem Jahr führen wir eine geschlossene Beziehung»

Am nächsten Tag s chrieb ich Ivan eine letzte Nachricht. «Ich habe jemanden kennengelernt. Ich kann dich leider nicht treffen.» Ivan reagiert e gelassen: «Kann passieren. Ich drücke euch die Daumen.» Die restlichen Ferien verg ing en ruhig. Timon und ich rede te n viel über uns. Lernen uns noch besser kennen. Wir beschliessen, keine offene, sondern eine geschlossene Beziehung zu führen, um wieder Vertrauen aufzubauen.

OneLove setzt auf den Genderstern Liebe Leser*innen, wir verwenden den Genderstern, um in Personenbezeichnungen neben männlichen und weiblichen auch alle anderen Geschlechtsidentitäten sichtbar zu machen.

LGBTQI+: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Informationen Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mationen und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Tel. 1 47