Metallica: Lars Ulrich und Robert Trujillo im Interview

Am 25. April startet ihre Tournee in Amsterdam.

Nachdem am 14. April mit «72 Seasons» das neuste Album der US-Metal-Band Metallica erschienen ist, folgt in wenigen Tagen der Start ihrer bevorstehenden «M72»-Tour. Bereits jetzt sind Frontmann James Hetfield (59), Drummer Lars Ulrich (59), Lead-Gitarrist Kirk Hammett (60) und Bassist Robert Trujillo (58) in Amsterdam, wo die Konzertreise am 25. April startet.