Las Palmas: Weil sie einen Kaffee wollten, verpassen 15 Spieler den Flug

Nicht immer läuft bei Auswärtsreisen alles nach Plan – das wurde auch dem spanischen La-Liga-Club Las Palmas am Samstag bewusst. Als der Flieger von Gran Canaria aufs Festland zum Auswärtsspiel gegen Sevilla abhob, waren mehr als die Hälfte der Fussballprofis nicht im Flieger. Doch was war passiert?

Der Verein musste dann einen Charterflug organisieren, um die Fussballer doch noch nach Sevilla zu bringen. Der Vizepräsident, der eigentlich erst am Sonntag anreisen wollte, entschied sich, ebenfalls mit dem Charter zu reisen, damit dieses Mal nichts schiefgehen würde. Mittlerweile sind alle Akteure in Sevilla angekommen. Spieler Munir sagte danach: «Es war nicht wegen des Kaffees. Das Flugzeug hatte Verspätung und man hat uns nicht gesagt, dass wir an Bord gehen.»