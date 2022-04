Natur pur: Las Vegas hat mehr zu bieten als nur Casino und Glamour

Obwohl in Las Vegas in den vergangenen zwei Jahren die Geldautomaten stillgestanden sind und die Chippendales und falschen Marilyn Monroes arbeitslos waren, hat die Stadt ihren Glamour nicht verloren.

Die Seven Magic Mountains liegen 16 Kilometer von Las Vegas entfernt und sind eine Installation von Ugo Rondinone, dem Schweizer Star der zeitgenössischen Kunst. Die perfekte Kulisse für den nächsten Instagram-Post.

Nur wenige Kilometer von Las Vegas, inmitten der Wüste Nevadas, erstreckt sich eine wunderschöne Landschaft, wo sich auch der Grand Canyon befindet. Fernab von grellen Neonlichtern und Plastikrasen schimmert hier der Fels in den verschiedensten Ockertönen. Ob mit dem Helikopter oder auf einem Roadtrip, das beliebte Ausflugsziel ist definitiv einen Besuch wert.

Der Grand Canyon beeindruckt nicht nur mit seiner Grösse, sondern auch mit seiner ganz in Ockertönen gehaltenen Felsenlandschaft.

Auf den Spuren der «Star Trek»-Filme

75 Kilometer von Las Vegas entfernt befindet sich der Valley of Fire State Park, in welchem wir mit unserem Reisebegleiter Jürgen Kiefer unterwegs sind. Zufrieden blickt er gegen den wolkigen Himmel. Wann immer er im Nationalpark unterwegs ist, gilt seine ständige Sorge den Temperaturen. Während diese im April im Schatten bei 25 Grad liegen, können sie im Sommer auf 45 Grad ansteigen. Die üppige Landschaft ist nicht nur geologisch von hohem Interesse, sondern diente auch schon als Kulisse für die weltberühmten «Star Trek»-Filme.

«Fasst in der Wüste nichts an», warnt Jürgen und zeigt auf die vergifteten Nadeln einer Silver cholla, dem englischen Namen eines prächtigen Kaktus, dessen Biss eine schwere Infektion verursacht. Der 60-jährige Deutsche reibt zwischen seinen Handflächen die dünnen, blühenden Zweige einer Kreosotbusch-Pflanze, die gleich daneben wächst. Dabei entsteht ein rauchiger Geruch.

Während er der Reisegruppe die umliegenden Pflanzen erklärt, sind Tiere wie Schlangen, Skorpione, Eidechsen, Ziegen, amerikanische Antilopen und Raubvögel nur selten zu sehen. Die Streifenhörnchen hingegen sind schon leichtsinniger und versuchen, die liegen gebliebenen Krümel auf den Picknickplätzen zu stibitzen. Viele Touristinnen und Touristen bereisen diese Gegend mit dem Wohnmobil und übernachten auf ausgewiesenen Campingplätzen. Dabei gilt es, sich strikt an die Regel Nummer eins zu halten: Verlasse in der Nacht nie das Gelände – zu viele Gefahren lauern hier in der Dunkelheit.