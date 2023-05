Wetter Schweiz: Am Nachmittag kommt der Regen

Das Wetter bleibt auch am Dienstag unbeständig. Am Nachmittag sind kräftige Niederschläge möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es unbeständig. Der Bund warnt vor kräftigem Regen. Es gilt die Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) in den gelbeingezeichneten Regionen.

Darum gehts Am Dienstag gibt es verbreitet Niederschlag in der Schweiz.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 22 Grad.

Am Mittwoch gehen die Temperaturen zurück und es bleibt unbeständig.

Wer am Dienstagmorgen zur Arbeit muss, dürfte noch ohne Regenschirm auskommen. Im Flachland gibt es gebietsweise Nebelfelder, ansonsten bleibt es trocken mit hohen Wolkenfeldern. In den Alpen sind am Morgen auch sonnige Abschnitte möglich.

Am Nachmittag ziehen vom Westen her Regenwolken auf, es gibt teils auch kräftige Schauer und vereinzelt Gewitter. Besonders betroffen sind die Voralpen, wie MeteoSchweiz schreibt. Einzig in Nord- und Mittelbünden dürfte es bis am Abend trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich im Flachland zwischen 17 und 22 Grad.

Gefahrenstufe zwei in mehreren Regionen

Der Bund hat wegen starken Regens für einige Regionen die Gefahrenstufe 2 ausgerufen. Es betrifft den Zeitraum zwischen Dienstag 16 Uhr und Mittwoch 16 Uhr. Betroffen sind vor allem die Voralpen und Alpen, wie MeteoSchweiz meldet. Möglich Auswirkungen sind: «Bei bereits durchnässten Böden steigender Wasserpegel von Bächen» und «in Ausnahmefällen lokale Überschwemmungen, z. B. in Unterführungen, Tiefgaragen oder Kellern».

Am Mittwoch gehen auch die Temperaturen zurück und es bleibt unbeständig. Im Norden gibt es noch 15 Grad, dazu viel Regen. Das Wetter bleibt während der ganzen Woche unbeständig. Es gibt zum Teil Abschnitte mit kräftigem Regen, dazwischen sind aber auch sonnige Abschnitte möglich. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1600 und 2000 Meter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 17 Grad. Gemäss ersten Prognosen dürfte uns das unbeständige Wetter auch in der nächsten Woche erhalten bleiben.

Vorerst kein Frost in Sicht

Die Eisheilige dürften dieses Jahr aber eine Pause machen. In den Nächten sorgen Wolken dafür, dass nicht zu viel Wärme verloren geht, die Temperaturen sinken zwar in den einstelligen Bereich, bleiben jedoch klar über dem Gefrierpunkt. Bodenfrost wird begünstigt durch tiefe Lufttemperaturen, einen klaren Nachthimmel und Windstille. Diese Umstände sollten also nicht gegeben sein und die Pflänzchen sollten überleben.

