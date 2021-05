Zürich - «Lass die doch die Spritze nehmen, dann wird die Welt etwas besser»

Auf der Social-Media-Plattform Telegram wurde dazu aufgerufen, bei der Impfaktion in Zürich zu erscheinen und Impfwillige «aufzuklären».

Am Freitag fand in Zürich eine Impfaktion für alle gehörlosen, schwerhörigen oder hörsehbehinderten Personen statt.

«Ich, ein Teil der Menschheitsfamilie, bitte euch alle um Hilfe»: In einem Aufruf, der im Chat der «Corona Rebellen Schweiz» geteilt wurde, weist eine Person darauf hin, dass sie «aus erster Hand» davon erfahren habe, dass am Freitagnachmittag «ganz viele» Gehörlose und Mehrfachbehinderte in die Messehalle Zürich zum Impfen eingeladen worden seien. «Laut meiner Info sind diese Menschen eher einseitig aufgeklärt und somit können sie sich auch nicht frei entscheiden», behauptet die Person weiter. Um das zu ändern, soll man einen Schreibblock oder Handy mitnehmen, um sich auszutauschen.