Weisse Zähne dank lila Zahnpasta– wirkt sie wirklich?

Wie viel Wahrheit in den Wunder-Weissmachern steckt, verrät Hannah Selzner, Zahnärztin beim Zahnarztzentrum.ch in Zug und medizinische Beraterin bei Swissdent .

Wirkt die Zahnpasta?

«Die Idee hinter der Zahnpasta lässt sich mit der von Silbershampoo gut vergleichen», so Selzner. «In den Produkten sind lila Farbpigmente enthalten, die sich, statt um das Haar, um den Zahn legen und so den Gelbstich ausgleichen sollen.» Das klingt erst mal vielversprechend und sieht in den Werbevideos auch so aus, als ob es bestens funktioniert. In einem Video schmiert ein Mann die virale Zahnpasta sogar auf eine gelbe Bananenschale, die daraufhin weiss zu werden scheint.