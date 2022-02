Strafgericht BS – «Lass mich das Messer weglegen, damit du mich verprügeln kannst? Absurd»

20min/Steve Last

Wie der Streit auf der Baustelle angefangen hat, war am Mittwoch umstritten.

Zwei Bauarbeiter gerieten im Forschungsgebäude der ETH in Basel aneinander. Einer wurde dabei mit einem Messer verletzt und musste notoperiert werden.

Er war mit einem heute 58-jährigen Kollegen aneinandergeraten. Am Mittwoch wurde der Fall vor dem Basler Strafgericht verhandelt.

Das Strafgericht Basel-Stadt hat am Mittwoch zwei Bauarbeiter zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen bei bedingtem Vollzug verurteilt. Ihrem Streit, der in einer Notoperation mündete und zur Strafsache wurde, gingen Provokationen durch einen der Beschuldigten voraus. Er soll seinen älteren Kollegen schikaniert und mitunter rassistisch wegen dessen türkischer Herkunft beleidigt haben.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen arbeiteten im Oktober 2020 auf der Baustelle des Biosystems-Zentrums der ETH Zürich in Basel. Dabei gerieten sie aneinander, weil der Jüngere früher Feierabend machen und den Raum abschliessen wollte, in dem der Ältere noch arbeitete. Der 58-Jährige hatte ein Messer in der Hand, der 39-Jährige wurde damit leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen beide Beteiligte. Der 58-Jährige sollte wegen einfacher Körperverletzung im Notwehrexzess eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten bekommen. Der 39-Jährige sollte wegen einer Vielzahl von Delikten für sieben Monate unbedingt ins Gefängnis.