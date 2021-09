Verwirrung um Impfempfehlung - «Lasse mich wegen Zertifikatspflicht trotz Schwangerschaft impfen»

Das BAG und Christoph Berger, Präsident der Impfkommission, kündigen eine baldige Anpassung der Impfempfehlung an.

Von der Ausweitung der Zertifikatspflicht ab Montag sind auch Schwangere betroffen. Doch die Unsicherheit unter schwangeren Frauen ist gross. Grund dafür ist, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Schwangeren von einer generellen Impfung gegen Covid-19 abrät. In der Rubrik « Häufig gestellte Fragen » teilt das BAG mit, dass man eine generelle Impfung von schwangeren Frauen vorerst noch nicht empfiehlt – unter anderem, weil noch nicht viele Daten zur Covid-19-Impfung in der Schwangerschaft vorliegen würden (siehe Box).

Bei schwangeren Frauen ist die Verwirrung gross: «Das BAG rät Schwangeren nicht zur Impfung, verlangt von ihnen aber trotzdem ein Zertifikat. Die Situation ist extrem unklar», sagt Eris G. (31).* Da die Tests nur noch bis Ende September vom Bund übernommen werden, stelle sich jetzt die Frage, ob sich Schwangere trotz allem impfen lassen müssen. «Sonst zahle ich für jeden Ausflug in den Zoo oder zu einem Indoorspielplatz mit meinen beiden Kinder viel Geld. Das kann ich mir nicht leisten», sagt G. «Ich kenne viele schwangere Mamis, die genauso besorgt sind wie ich.»

Trotz Skepsis für Impfung angemeldet

Sie habe sich jetzt trotz aller Skepsis für eine Impfung angemeldet, so die Frau. «Ich hoffe, dass alles gut kommt. Eigentlich funktioniert unser Gesundheitssystem sehr gut – auch wenn es sich im Moment so anfühlt, als ob ich mir die Freiheit erkaufe – möglicherweise auf Kosten der langfristigen Gesundheit eines Kindes.»

Anpassung der Impfempfehlung

Dass bei schwangeren Frauen in Bezug auf die Impfung momentan Unklarheit herrscht, sei nachzuvollziehen, sagt Christoph Berger, Facharzt für Pädiatrie und Infektiologie und Präsident der Eidgenössischen Impfkommission EKIF. «Es ist so, dass wir vorerst nicht von einer generellen Impfung für schwangere Frauen sprechen, es steht aber allen Schwangeren ab dem zweiten Trimester frei, sich nach ärztlicher Konsultation zu impfen.»

Da es keine Hinweise darauf gebe, dass bei der Impfung von schwangeren Frauen zu irgendeinem Zeitpunkt in der Schwangerschaft Probleme auftreten könnten, sei er zuversichtlich, dass die Impfempfehlung bald angepasst wird, sagt Berger. «Ich bin optimistisch, dass das passiert, noch bevor man die Testkosten selbst übernehmen muss.»

Auch das BAG kündigt eine baldige Anpassung an: «Sobald die Impfempfehlung angepasst worden ist – was bald der Fall sein sollte – werden auch alle Online-Informationen aktualisiert», so eine BAG-Sprecherin. Die Testkostenfrage werde zu gegebener Zeit neu geprüft.