Umfrage: Viele Parlamentarier werden angefeindet und attackiert

Darum gehts Eine Umfrage zeigt, dass Drohungen und Anfeindungen gegen Politikerinnen und Politiker an der Tagesordnung sind.

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier hadern mit ihrer Exponiertheit.

Weil sie potenzielle Neuparlamentarier nicht abschrecken und verhindern wollen, dass ihre Politik in den Hintergrund tritt, gehen manche mit den Drohungen nicht an die Öffentlichkeit.

Beleidigungen wegen der politischen Voten, rassistische Sprüche, Morddrohungen samt Gewehrkugeln im Couvert, sexistische Abwertungen: Mehr als ein Viertel der Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier hatte bereits mit persönlichen Attacken zu kämpfen. Dies ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Umfrage des Recherche-Desks des «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). 20’000 Personen wurden angefragt, 2054 Politikerinnen und Politiker, darunter 1364 Männer und 681 Frauen, schickten den Fragebogen komplett ausgefüllt zurück. 549 Personen gaben an, bereits persönlichen Attacken ausgesetzt gewesen zu sein.

Anonyme Briefe an Privatadressen

Befragt wurden Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller drei Ebenen: Bund, Kanton und Gemeinde. Es zeigt sich, dass Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene am häufigsten von persönlichen Attacken oder Anfeindungen betroffen sind. Dabei halten sich die Angreifer oft bedeckt und verschicken etwa anonyme Briefe an die Privatadressen der Personen. Viele dieser Adressen sind öffentlich einsehbar. Der Inhalt der Nachrichten reicht von vagen, bedrohlichen Aussagen bis zu sehr konkreten Morddrohungen. «Wir werden dich an einen Fleischhaken hängen und ausbluten lassen», wurde etwa einem Politiker gedroht. Während einige der Betroffenen als Reaktion darauf ihre Adressen aus öffentlichen Registern streichen liessen, verzichteten andere bewusst darauf – denn sie wollen als Volksvertreter erreichbar sein.

Mehrere der Befragten, die bereits massiv angefeindet wurden, zögerten, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Politikerinnen und Politiker wollen potenzielle Neuparlamentarier nicht abschrecken. Zudem geht es vielen darum, nicht als Opfer gebrandmarkt zu werden und dass ihre politische Botschaft nicht relativiert wird. Darum ist wohl davon auszugehen, dass es bei den Attacken eine grosse Dunkelziffer gibt.

Distanz zwischen Politikern und Bürgern

«Mir geht es um Politik. Für sie soll man mich kennen», so zum Beispiel SP-Nationalrat Baptiste Hurni, an dessen privater Haustür bereits ein wütender Mann klingelte. Die Tür öffnete seine Frau, die im achten Monat schwanger war. Schliesslich tauchte der Mann, der offenbar psychische Probleme hatte, am Arbeitsort Hurnis auf. Mit dem Fall ging der Politiker erstmals an die Medien. Es habe ihm gezeigt, dass es leider eine gewisse Distanz zwischen Politikern und Bürgern brauche.

Frauen waren in der Umfrage öfters betroffen. Sexistische Anfeindungen richten sich gegen Frauen deutlich häufiger als gegen Männer. Männer treten derweil klar häufiger als Angreifer auf – so wurden 96 Parlamentarierinnen und Parlamentarier von Frauen angegriffen und 453 von Männern.

SVP-Grossgemeinderat Urs Eggerschwiler wurde bereits auf der Strasse beschimpft, weil etwa Bürgerinnen und Bürger nicht mit Umzonungsplänen einverstanden waren. Er ist überzeugt: «Die Stimmung im Dorf, in der ganzen Gesellschaft, wird tendenziell schon immer gehässiger, unhöflicher.» Besonders seit Corona sei «etwas kaputt gegangen». Gerade SVP-Politikerinnen und -Politiker würden aufgrund einiger lauter nationaler Exponenten oft angefeindet. «Der ist von der SVP, er schiesst sicher auf andere – also kann ich auch auf ihn als Person schiessen», sei dann der Gedankengang. Dabei stünde die SVP in seiner Gemeinde Spiez für «moderate Lösungen» ein.

«Stigmatisierung pur»

Von 549 Personen, die bereits einem Angriff ausgesetzt waren, geben 346 an, sie seien wegen ihrer politischen Haltung angefeindet worden. Doch auch wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts, ihres Alters oder ihrer ausländischen Herkunft werden Parlamentarierinnen und Parlamentarier angegriffen. Djamel Bourbala, Mitte-Gemeinderat in Versoix GE, erfährt oft rassistische Ausgrenzungen. «Im Parlament sprechen Ratsmitglieder aller Parteien häufig von ‹Arabern›, von ‹Islamisten›, von ‹Terroristen›. Alles in einem Topf. Stigmatisierung pur», sagt er. Ihm sei schon nahegelegt worden, um bei einer Kandidatur für ein höheres Amt reelle Chancen zu haben, müsste er wohl seinen Namen ändern.

Viele der Parlamentarierinnen und Parlamentarier hadern damit, dass sie sich trotz ihres Engagements für die Öffentlichkeit, das sie mit bestem Gewissen ausführen, mit Attacken konfrontiert sehen. «Das stimmt mich nachdenklich: Ich mache das freiwillig – für ein paar Hundert Fränkli im Jahr», so Urs Eggerschwiler. Man müsse darum wirklich aus Überzeugung Politiker sein. Viele wünschten sich zumindest etwas mehr Anerkennung für ihre Arbeit. «So wenig Wertschätzung, so viele blöde Kommentare, eigentlich ist es eine Katastrophe!», schrieb eine andere Parlamentarierin.