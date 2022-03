Funktionieren Anti Wrinkle Patches wirklich?

Einfach über Nacht ein Silikon-Patch auf Stirn, Hals oder Décolleté kleben, schlafen gehen und am nächsten Morgen faltenfrei aufwachen? Wie viele Anti-Aging-Versprechen klingt auch dieses ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Dennoch gehen genau solche Praktiken – inklusive beeindruckender Vorher-Nachher-Videos – auf Social Media gerade viral.

Die Verfechter der Anti Wrinkle Patches (deutsch: Anti-Falten-Pflaster) vergleichen die Wirkung der Silikonstreifen mit Botox und nutzen sie täglich in ihrer Abendroutine.

Was wirklich am Trend dran ist? Dr. med. Marianne Meli, FMH Dermatologie und Venerologie und ärztliche Leitung der Zürcher Dermanence Klinik verrät es im Gespräch.

Das können die Wunder-Kleber

Frau Meli, der Anti-Falten-Effekt der Patches in den Videos auf Social Media ist immens. Wie sieht es aus: Sind solche Ergebnisse realistisch?

Überhaupt nicht. Ein wie in den Videos gezeigtes Ergebnis erreicht man ausschliesslich, wenn man die Muskelpartien, die die Falten verursachen, nicht mehr bewegt. Sprich: indem man Botox injiziert.

Ja, allerdings deutlich subtiler, als es online verkauft wird. Immerhin stellen sie die betroffenen Partien über Nacht ruhig und dehnen vorhandene Falten auf, sodass sie am Morgen weniger präsent wirken. Zudem sind in fast allen Pads Wirkstoffe wie Hyaluron enthalten, die Wasser binden und Falten dadurch auffüllen können. Durch die okklusive Wirkung des Silikons auf der Haut können die Inhaltsstoffe tiefer und besser in die Haut eindringen – ähnlich wie beim Slugging.