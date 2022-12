Riesenslalom Semmering: Wie schlagen sich die Schweizerinnen?

Aus Schweizer Sicht ruhen die Hoffnungen auf einen Spitzenplatz nebst der bereits erwähnten Lara Gut-Behrami am ehesten auf Wendy Holdener, welche nach den langersehnten Siegen im Slalom auch im Riesenslalom wieder einen Schritt in Richtung Podest machen möchte. Auch auf Michelle Gisin, die das Rennen als erste Schweizerin in Angriff nehmen wird, darf man gespannt blicken. Nach dem Materialwechsel hat sie den Tritt in den Technikrennen bislang noch nicht wie gewünscht gefunden.