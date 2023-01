Lassen sich E-Autos ganz normal abschleppen?

Frage von Matthieu ans AGVS-Expertenteam:

Früher war man ja wie auf Nadeln unterwegs, wenn das Warnsignal fürs Tanken anging. Mit einem Elektroauto kann man ebenfalls mit leerer Batterie oder wegen einer Panne stehen bleiben. Meine Kollegen behaupten, man dürfe ein E-Auto nicht abschleppen. Stimmt das? Und was muss ich bei einer Panne sonst noch beachten?

Antwort:

Wenn ein E-Auto nicht mehr fährt, muss das nicht an einer zu leeren Antriebsbatterie liegen. Letztere kann übrigens mit einer mobilen Ladestation wieder mit «Saft» für die Weiterfahrt zur Ladesäule versorgt werden. Wie beim Verbrenner kann aber auch bei einem E-Auto mal die Starterbatterie leer sein, während die Antriebsbatterie noch geladen ist. Da die Hochvoltbatterie über die Starterbatterie – meist konventionelle Blei-Säure-Batterien – aktiviert wird, kann das E-Fahrzeug im Falle einer leeren Starterbatterie auch überbrückt werden.

Nun zum Abschleppen, falls nichts mehr geht – denn auch Elektroautos können ausser leeren Batterien eine «normale» Panne haben: Weil Elektroautos keine mechanische Kupplung haben, kann man sie beispielsweise nicht anschieben. Ein Elektrofahrzeug abzuschleppen, kann je nach Bauart des E-Antriebs heikel sein. Grund: Der drehende Teil des E-Motors (also der Rotor) ist bei vielen Elektroautos über das automatische Getriebe direkt mit den Antriebswellen und Rädern verbunden. Das Abschleppen kann daher zu einer Erwärmung führen, zu ungenügender Schmierung im Getriebe sowie zu einer ungewollten Spannungserzeugung via Induktion im E-Motor und Hochvoltbauteilen, was wegen teurer Folgeschäden unbedingt zu vermeiden ist.