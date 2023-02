Ukrainische Botschafterin in der Schweiz fordert Waffen

Und die Schweiz solle auch anderen Ländern erlauben, in der Schweiz hergestellte Waffen in die Ukraine zu schicken.

Seit Januar ist die ukrainische Botschafterin in der Schweiz, Iryna Wenediktowa, im Amt. Im Interview mit der «SonntagsZeitung» berichtet sie, was sie am Tag der Invasion im Büro von Präsident Selenski erlebte. «Russische Panzer waren zu diesem Zeitpunkt bereits in unserer Nähe. Die Lage war sehr ernst. Präsident Selenski war jedoch bereit, zu kämpfen, wie Wenediktowa im Gespräch weiter sagt: «Am Telefon sagte er zu US-Präsident Biden: ‹Ich brauche keine Evakuierung, ich brauche Munition.›»