Das Gesundheitsamt Graubünden registrierte am Dienstagmorgen in der Schule von Arosa drei Fälle eines mutierten Coronavirus. Bis am Mittwochabend wurden insgesamt 14 Fälle bestätigt. Darauf ordnete das Gesundheitsamt Massnahmen zum Schutz der Gesundheit von Bevölkerung und Gästen an. Die Schule und die Kindertagesstätten bleiben bis am 6. Februar geschlossen. Zudem werden diesen Freitag und Samstag in der Gemeinde Massentests durchgeführt. Ausserdem gilt vorläufig eine Maskenpflicht auf dem gesamten besiedelten Gemeindegebiet von Arosa.