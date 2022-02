Russland-Ukraine-Krise : «Lassen Sie uns reden» – Westliche Staatsführer demonstrieren Einigkeit

An der München Sicherheitskonferenz kommt es zum Stelldichein westlicher Staats- und Regierungschefs. Diese betonen, dass die Gefahr einer russischen Invasion noch nicht gebannt ist, und warnen Moskau vor weiteren Schritten. Stattdessen soll verhandelt werden.

via REUTERS

Die deutsche Aussenministerin ist eine der Stimmen, die an der Münchner Sicherheitskonferenz eindringlich vor einer russischen Invasion in die Ukraine warnen.

Von US-Vizepräsidentin Kamala Harris über den britischen Premier bis zum deutschen Kanzler Olaf Scholz fordern alle eine Rückkehr Russlands an den Verhandlungstisch.

Ein möglicher russischer Einmarsch ist darum auch Thema Nummer eins an der jährlich stattfindenden Münchner Sicherheitskonferenz.

An der Münchner Sicherheitskonferenz haben Bundeskanzler Olaf Scholz und andere Spitzenpolitiker Russland eindringlich vor einem Angriff Russlands auf die Ostukraine gewarnt und zu Verhandlungen aufgerufen. «In Europa droht wieder ein Krieg», sagte der SPD-Politiker am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Anspruch müsse nun sein: «So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein.»

«Machen Sie diesen fatalen Fehler nicht»

Bundesaussenministerin Annalena Baerbock sagte über US-amerikanische Warnungen eines baldigen Angriffs auf die Ostukraine in München: «Wir stehen, so unvorstellbar das klingen mag, vor der greifbaren Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung mitten in Europa.» Man wisse aber nicht, ob ein Angriff bereits beschlossene Sache sei.